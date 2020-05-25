كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية اليوم الأثنين 25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة نيللي كريم، استفتاءوحصدت على أعلى نسبة تصويت كأفضل ممثلة كوميدية اليوم الأثنين الموافق 25مايو.

وحصدت نيللي كريم على 19750 صوت بنسبة 57.98% حتى الآن، ومن المقرر اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان.

وتشارك نيللي كريم، في رمضان الحالي مسلسل "بـ 100 وش" ، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.