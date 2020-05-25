كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر حمدي الميرغني يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم الأثنين 25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان حمدي الميرغيني، استفتاءوحصد على أعلى نسبة تصويت كأفضل ممثل كوميدي اليوم الأثنين الموافق 25 مايو.

وحصد حمدي الميرغني على 16265 صوت بنسبة 38.03 % حتى الآن، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان.

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني، يشارك في رمضان 2020، من خلال بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" وبطولة ثانية بجانب الفنان عادل امام في مسلسل "فلانتينو"