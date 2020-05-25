كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على نسبة التصويت لـ أحمد فهمي في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم 25 مايو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفنان أحمد فهمي، على نسبة تصويت عالية اليوم الاثنين 25 مايو 2020، كأفضل ممثل كوميدي في استفتاء، حيث حصل على عدد أصوات 1590صوت، 3.72 % حتى الآن.

يشارك فهمي في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، هو وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.