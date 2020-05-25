إليسا تدافع عن روتانا رغم إنتاجها لنفسها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفنانة اللبنانية إليسا عن شركة روتانا التي كانت تتعاون معها في إنتاج أعمال فنية قبل إعلان تعاونهما الأخير في ألبومها المقبل، حيث وقفت في وجه منتقديها، وذلك رغم اتجاه إليسا كمسؤولة عن إنتاج أعمالها الفنية والانفصال عن روتانا.

ورغم سلسلة الخلافات التي شهدها تعاون إليسا مع روتانا، إلا أن الفنانة اللبنانية لم تقبل بالانتقادات التي وجهها أحد متابعيها للشركة، والتي قال فيها: "أكيد روتانا ما بتعرف شو يعني ماركتينج لأن مو معقول شركة بهل ضخامة ما عندهن ناس مختصة بالتسويق الإلكتروني.. والله لو ما أسماء الفنانين ومعجبينهن ما كان حدا بعمرو سمع غنية من إنتاج هل شركة.. فشل... وبيستاهلو صفر مكعب".

وجاء رد إليسا على تلك الانتقادات، من خلال تغريدة لها عبر حسابه بموقع تويتر، فقالت: "أنا لا أحب أن أرى مثل هذه التغريدات حول شركة الإنتاج الخاصة بي روتانا"، مضيفة: "لذا إما أن تتوقف من فضلك أو سأضطر إلى عمل حظر لكل شخص يتحدث بطريقة سيئة!".

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ويأتي ذلك الرد بعدما كشفت إليسا مؤخرًا حقيقة انفصالها عن روتانا وأكدت أن ألبومها الجديد سيكون التعاون الأخير بينهما، وذلك في ردها على سؤال أحد معجبيها: "إذا كان ألبومها القادم هو آخر أعمالها؟"، عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، لتؤكد أنه سيكون آخر ألبوم لها مع شركة روتانا، وبعد ذلك ستنتج لنفسها.

وبدأت حالة التوتر بين إليسا وروتانا بعدما فوجئت الفنانة اللبنانية بحذف الشركة أعمالها الفنية من كليبات وأغنيات أنتجتها الشركة، من على موقع يوتيوب، بعد الاتفاق الذي وقعته روتانا مع الشركة الرقمية الفرنسية ديزر، والذي من أبرز تداعياته حذف المحتوى الكامل لروتانا من قناة يوتيوب وتطبيق أنغامي لتجتمع في تطبيق واحد وهو ديزر.

وحينها أعربت إليسا عن استيائها، وغردت عبر "تويتر"، قائلة: "إنها حقيقة.. تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا بسبب اتفاقهم الجديد مع ديزر، أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات.. أنا لست سعيدة بما يحدث على الإطلاق، للأسف لم أتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك في الوقت الحالي باستثناء العثور على حل مع روتانا بعد ما فعلوه".