محمد قنوع: سأشارك في باب الحارة 11 و12.. وهكذا أعيش بالحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدث الفنان السوري محمد قنوع عن مشاركته بمسلسل "حارس الجبل" في الموسم الدرامي الذي انتهى مع نهاية شهر رمضان المبارك مبيناً أن شخصيته "أبو يامن " جذبته كون المسلسل بدويا شاميا وهو حالة نادرة بالدراما العربية، حيث إن القائمين على العمل لعبوا على وتر أن أهل الشام والبدو يقطنون على أطراف سهل حوران وبشكل متداخل مع الأردن.

وأضاف قنوع أن خطوة جمع الممثلين في عمل واحد خطوة جميلة، مضيفا أن شخصيته تاجر أسلحة وهو رجل شامي شهم ونبيل ويساعد الضعفاء، ولا يحب الظلم، يقع بظرف قاس بعد خطف ابنته على يد إحدى القبائل ويصبح همه الوحيد أن يقضي على كل شخص أثر على حياته ومستقبله وسمعته، ومن ثم يقوم بقتل ابنته بداعي الشرف ليتحول بذلك من إنسان طيب القلب الى إنسان شرير.

وأعرب قنوع عن سعادته بهذه التجربة خاصة وأن عمليات التصوير تمت في منطقة العين بالإمارات العربية المتحدة.

أحلى أيام

وحول ظهوره بشخصية الراوي في مسلسل "أحلى ايام" قال الفنان قنوع إنه التقى بمخرج العمل سيف شيخ نجيب والكاتب طلال مارديني أثناء التصوير في دمشق وتم طرح الشخصية عليه وتم العمل عليها بمشاهد قليلة جدا ومن ناحيته تمنى لجميع كادر العمل النجاح، مؤكدا أن جيل الشباب استطاع أن يثبت جدارته، وعن رأيه بالعمل قال إن الأمر بيد الجمهور وهو من يحدد الأعمال التي يفضل متابعتها.

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باب الحارة 11

أيضا تحدث محمد قنوع عن تطورات شخصيته في الأجزاء المقبلة من المسلسل الشهير "باب الحارة "مشيراً إلى أنه سيشارك في الجزأين الحادي والثاني عشر لكنه لم يبدأ بقراءة النص بعد.

وعن سؤالنا له هل تأثرت أعماله بسبب انتشار فايروس كورونا أكد أنها لم تتأثر كونه لم يشارك بأي عمل سوري بل اقتصرت مشاركته هذه السنة بالعمل العربي المشترك "حارس الجبل".

وكشف عن مشاركته في مسلسل "حارة القبة" للكاتب أسامة كوكش والمخرجة رشا شربتجي دون أن يفصح عن ملامح الشخصية.

الحجر المنزلي

وتحدث قنوع كذلك عن أوقاته في الحجر المنزلي مبيناً أنه يمضي أغلب وقته بين السوشال ميديا ومتابعة الأفلام، وطقوس رمضان والعبادة والجلوس مع عائلته.