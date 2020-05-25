خفايا حياة مكسيم خليل.. اتهم بوضع والدته في دار للمسنين! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شغل الممثل السوري مكسيم خليل بشخصية "غسان يونس" التي أداها في المسلسل الرمضاني "أولاد آدم" حديث الجمهور بفضل أدائه المتمكّن من دون مبالغات أو استعراضات لا طائل منها.

والإعلامي "غسان يونس" في مسلسل "أولاد آدم" هو شخص يعاني من اعتلال نفسي ويستمتع بالخراب والدّمار، والتلذذ بإيذاء الآخرين.

ويلاحظ متابعو الفنان السّوري مكسيم خليل أنه اشتهر خلال مسيرته الفنية بأكثر من دور مثير للجدل، فأتقن دور الموظف المرتشي "نورس" في مسلسل "زمن العار" عام 2009، غدر بحبيبته، وسعى للارتباط العاطفي والحياتي مع زميلته في العمل، تلك التي تبرر له الرشوة وتقاسمه ثمارها، غير أنها تستنكر أفكاره المتخلفة ونواياه الفجة، للانتقام من أخته بثينة بالقتل غسلاً للعار.

ومن الأدوار التي هندست نجومية مكسيم خليل دوره في مسلسل "لعنة الطين" عام 2010، فأبدع في تمثيل شخصية الشاب الريفي.

ولأن الأدوار التي يقدمها مكسيم خليل غير اعتيادية، وأداءه خال من التهويلات لشد انتباه المشاهد، بحثنا في "فوشيا" عن خفايا حياته وما يخبئه وراء تلك الشخصيات التي يؤديها.

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ولد مكسيم خليل في سوريا، ووالده الدكتور هاني خليل سياسي وباحث في الاستراتيجية العسكرية، ويحمل الجنسية الروسية تبعًا لوالدته ستيلا توميلوفيتش وهي متخصصة في الماكياج وتصميم الملابس. وقد شاركت في العديد من الأعمال وكان يرافقها إلى مكان عملها.

وانتشرت أخبار في عام 2017 أن مكسيم خليل ترك والدته في دار للمسنين بدمشق وهو ما قُوبل بانتقادات حينها من الجمهور. بينما هو يقيم في فرنسا مع زوجته وأولاده بعد الأزمة السّورية.

وبعد فترة من انتشار الأخبار نشر مكسيم خليل صورة له برفقة والدته في لبنان، وكانت الصورة بمثابة رد على تلك الاتهامات.

أما حياة مكسيم خليل الأسرية، فقد تزوج للمرة الأولى من ابنة عمه الفنانة "يارا خليل" ولديه ابن منها اسمه "هاني"، ولم يستمر الزواج طويلاً، والسبب يعود أنه تسرع بزواجه منها لأن حالته النفسية كانت سيئة بعد رحيل والده.

واعترف مكسيم خليل في لقاء تلفزيوني أنه أخطأ بزواجه منها بسن مبكرة، وصرح أنه خانها قبل أن تخونه.

وتزوج مكسيم خليل بعد ذلك من مواطنته الفنانة سوسن ارشيد، ورزق منها بولدين جاد ولوكاس.

واللافت أن مكسيم خليل قد أعلن العام الماضي عن دعمه لشقيق زوجته المثلي جنسياً، وعلق على الفيديو كليب الخاص به: "أنا حبيت"، ما أثار الجدل حينها.