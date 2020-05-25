شكرا لقرائتكم بعد "الرئيس المفقود".. كلينتون يستعد لإصدار روايته الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يصدر الرئيس الأميركي بيل كلينتون (73 عاما) في العام 2021 رواية بوليسية جديدة بعنوان "ذي بريزيدنت دوتر" (ابنة الرئيس) كتبه مع المؤلف جيمس باترسون الذي سبق وتعاون معه على كتاب "ذي بريزيدنت إز ميسينغ" (الرئيس المفقود) في 2018.

وقد بيعت أكثر من ثلاثة ملايين نسخة عن الرواية الأولى التي تتمحور على مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وغرد باترسون معلقا "العمل مع بيل كلينتون كان من أجمل إنجازات مسيرتي وأنا سعيد جدا بالعمل معه مجددا".

كلينتون (فرانس برس)

ويتوقع أن يصدر الكتاب في حزيران/يونيو 2021 وهو يتمحور على رئيس سابق يريد الابتعاد عن الأضواء بعد خسارته المعركة الانتخابية لولاية ثانية إلا أنه يواجه "تهديدا وشيكا" يتعلق بابنته ما يرغمه إلى العودة إلى المعترك مجددا.

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وألف بيل كلينتون عددا من الكتب من بينها مذكراته "ماي لايف" في 2004. وابنته تشيلسي كلينتون ألفت عدة كتب موجهة للأطفال.

وباترسون إنتاجه غزير. وهو أكثر كتاب العالم تحقيقا للإيرادات مع 94 مليون دولار بحسب مجلة "فوربز". ومن أعماله الشهيرة "كيس ذي غيرلز" و "ألونغ كايم ايه سبيدر".

جيمس باترسون

وقال بيل كلينتون "لم أكن لأتصور أني سأضع كتابا مع أحد أرباب الرواية البوليسية مثل جيم فكيف بالحري كتابين. أظن أن القراء سيستمتعون بقراءة الرواية كما استمتعت أنا بالعمل عليها".