شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تعود لـ "تقاطع طرق" بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة منى زكى تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مرة أخرى، بعد عيد الفطر المبارك، خاصة خروجه من الموسم الرمضانى الحالى، وذلك فى أحد ديكورات العمل داخل أستوديو الأهرام.

كان صناع مسلسل "تقاطع طرق"، قد انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية فى أمريكا منذ عدة أشهر، واستخدموا وقتها وحدة ثانية للتصوير فى مصر.

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

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وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

وكانت آخر أعمال المخرج تامر محسن الدرامية مسلسل "هذا المساء" حيث لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ماك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.