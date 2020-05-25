محمد وزيري يرفع دعوى قضائية لإثبات زواجه من هيفا وهبي -بالوثيقة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصادر مطلعة ان الملحن ​محمد وزيري​ رفع دعوى قضائية للمحكمة بهدف اثبات زواجه من الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بعد ان اتهمته الاخيرة بالاستيلاء على اموالها عبر ونقلها الى حسابه البنكي الشخصي بعد ان كان من المفترض ان يتصرف بها لادارة اعمالها لا لاغراض شخصية.

وأوضحت هيفا وهبي في شكواها أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمالها في مصر، ويتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، وكان يتولي تسلّم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حسابها، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية.

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