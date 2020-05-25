ليلى أحمد زاهر: والدي كان يرفض عودتي للتمثيل وهذا الممثل هو من أقنعه بالتراجع عن قراره

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الشابة ليلى ​أحمد زاهر​ ان والدها الممثل احمد زاهر كان رافض لعودتها الى التمثيل الا ان الممثل ​ياسر جلال​ هو الذي أقنعه.

وأضافت ليلى زاهر خلال حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس " أن ياسر جلال ‏صديق لوالدها ويتمرنان سويًا في النادي الرياضي وهو الذي أقنعه بعودتها للتمثيل من خلال تجسيد شخصية ابنته في مسلسل "الفتوة" ‏الذي عرض رمضان الماضي.‏

يذكر ان مسلسل مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر.. وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.