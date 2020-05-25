كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أفضل ممثل دور مساعد.. عصام السقا يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء "الخليج 365 الفني" - 25 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الفنان عصام السقا، متصدر على نسبة تصويت عالية اليوم الاثنين 25 مايو 2020، كأفضل ممثل صاعد في استفتاء "الخليج 365 الفني".

وحصد عدد أصوات يقدر بـ 10431 صوتا، 20.98% وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

والجدير بالذكر أن الفنان عصام السقا يشارك في مسلسل "فرصة ثانية" و"الاختيار" و''الفتوة" في دراما رمضان 2020، وأشاد الجمهور بأداءه المتميز.

ويجسد الفنان عصام السقا شخصية خالد في مسلسل "فرصة ثانية"، ويقوم بتجسيد أيضًا شخصية البطل الشهيد هرم في مسلسل "الاختيار"، وشخصية أبو ضيف في مسلسل "الفتوة".