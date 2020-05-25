ابن سارة الودعاني يخطف الانظار بالزي السعودي!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 مايو 2020 09:00 صباحاً - خطف ابن خبيرة التجميل سارة الودعاني الانظار بإطلالته بالزي السعودي في صورتين نشرتهم والدته عبر حسابها على انستغرام. وظهر ابن سارة الودعاني بهذه الصور مرتديا الزي الوطني السعودي ويحمل فانوسا وعلقت عليها سارة كاتبة: “عيدكم مبارك من الشيخ سعد”. يذكر ان سارة الودعاني متزوجة من من رجل الأعمال السعودي عبدالوهاب السياف وقد أنجبت ابنها سعد في فبراير 2019.

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