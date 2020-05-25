شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وحلا شيحة ينتهيان من فيلم "مش أنا" بعد إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة حلا شيحة، إنها انتهت قبل رمضان من تصوير جزء كبير من دورها في فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، ولكن التصوير توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويتبقى من التصوير 10 أيام فقط، ومن المتوقع أن يتم استكمال هذه الأيام المتبقية بعد أجازة عيد الفطر مباشرة.

وأوضحت حلا شيحة في حوارها مع "الخليج 365، بأنها تجسد شخصية فتاة تحمل صفات مميزة وعديدة، مشيرة إلى أن دورها بالفيلم يعبر عن البنت المصرية الأصيلة التي تقف بجانب الشخص الذى تحبه، لتظهر جدعنتها وآصالتها، وسيتذكرنى الجمهور بأدوارى التي ظهرت بها أيام فيلم "السلم والثعبان" و "غاوى حب" وغيرها.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الذى يراهن عليها تامر في العمل، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

Advertisements

ويُعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى شارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

وشاركت النجمة حلا شيحة خلال الماراثون الرمضانى في مسلسل "خيانة عهد" وحققت نجاح كبير من خلال دورها، والعمل من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.