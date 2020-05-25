شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: وجدت فى "عطل فنى" ما كنت أبحث عنه للوقوف على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم أكرم حسنى بتجربته الأولى على خشبة المسرح من خلال مسرحية "عطل فنى" الذى تم عرضها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وحققت نجاحاً كبيراً دفع المسؤولين فى المملكة على مد هذه العروض، مضيفاً أن هناك اتجاه كبير لعرض المسرحية مرة أخرى فى السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأشار أكرم حسنى لـ"الخليج 365" إلى أنه كان يتمنى الوقوف على خشبة المسرح منذ فترة ولكن لم يكن هناك فرص جيدة موضحاً:"أردت تقديم رواية من 3 فصول وليس مثل نموذج "مسرح مصر" اللى ليه كل التقدير والاحترام لما حققه من نجاح، لكن أنا كنت حابب أعمل مسرح مثل "مدرسة المشاغين" و"العيال كبرت" و"المتزوجون والحاجات اللى اترببنها عليها".



اكرم حسنى فى عطل فنى

وتابع حسنى:"وجدت فى "عطل فنى" معظم ما كنت أبحث عنه، أننا نقدم مسرحية بهذا الشكل وبانتاج محترم مع توافر كل العوامل ومردودها كان خطير وفاق كل التوقعات وهذا النجاح الكبير الذى تحقق دفع المسؤولين أنها تمد العروض ولولا الظروف كان عندنا خطة نطلع نعرض هنا لفترات طويلة وان شاء الله الظروف دى تخلص ونروح ونعرض تانى".

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مسرحية "عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.



عطل فنى

يذكر أن أكرم حسنى خاص السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل "رجالة البيت" بصحبة أحمد فهمى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب وأحمد فهيم والطفل اسماعيل أحمد الجندى وضيوف الشرف أيتن عامر وميرهان حسين وآخرين والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.