انتحار لاعب كرة قدم “صربي” سابق بطريقة مهولة

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وأشارت صحيفة (كورير) إلى أن المهاجم السابق صاحب الـ38 عاما، انتحر داخل شقة كان قد أجرها ويعيش فيها برفقة خطيبته.
وبدأ مرادكوفيتش مسيرته الاحترافية في مدينة نيس الجنوبية، ومنها انتقل لفريق بارتيزان.
وشارك اللاعب لأكثر من 12 فريقا من بينها أندرلخت وجينت في بلجيكا، وسالزبورغ النمساوي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وناديي راد وأوه إف كيه بيوغراد، الذي شارك معه في 48 مباراة أحرز خلالها 24 هدفا، وأنهى معه مسيرته في عام 2017.
وأكدت صحيفة (نوفوستي) أن مرادكوفيتش لديه ابن يبلغ من العمر 16 عاما، ويلعب أيضا كرة القدم.
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