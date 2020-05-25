تراند اليوم : عاجل.. تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كشفت الإعلامية بوسي شلبي آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا ووضعها داخل مستشفى عزل بالإسماعيلية.

وقالت «شلبي» عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «أحب أطمن جمهور رجاء الجداوي لسه مكالمها وبطمنكم عليها هي أحسن وبتشكركم كلكم وإن شاء الله تقوم بالسلامة دعواتكم #رجاء_الجداوي».

كانت مصادر صحية، قد أعلنت إن الفنانة رجاء الجداوي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

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وأضافت المصادر الصحية، فضلت عدم ذكر اسمها، إنه تم إجراء اختبار كورونا، للفنانة الكبيرة، وظهرت النتيجة إيجابية.

وأوضحت «المصادر»، فضلت عدم ذكر اسمها، إن سيارة الإسعاف نقلت الفنانة إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة في الإسماعيلية.

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، تحتفل بعيد ميلادها الـ 82 في السادس من شهر سبتمبر المقبل، حيث ولدت في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية.