شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسلسلات شارك فيها الفنان سمير حكيم في دراما رمضان .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سمير حكيم في 5 مسلسلات في موسم رمضان المنصرم، حيث شارك في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، والذى حقق نجاحاً كبيراً، من تاليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، كما شارك في مسلسل "النهاية" بشخصية رجل ماسونى، مع النجم يوسف الشريف، من تـأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيٌق، وأخرون.

كما شارك في مسلسل ونحب تانى ليه، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وجسد شخصية مساعد المخرج عبد الله – شريف منير، زوج غالية ياسمين عبد العزيز في أحداث الكمسلسل، الذى شارك في بطولته كريم فهمى، وسوسن بدر، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وإسلام جمال، وتارا عماد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

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كما شارك حكيم في مسلسل 2 في الصندوق بطولة حمدى المرغنى وأوس أوس، بيومى فؤاد، نور فخرى، وأخرون، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى، كما شارك في بطولة مسلسل "ونسنى" الذى قدم بطولته مجموعة من الفنانين الشباب، وعلى رأسهم محمود الليثى، وأحمد سلطان، وبسنت شوقى، إخراج رامى رزق الله .