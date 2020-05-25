شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى : ازدادت خبرتى فى التمثيل من مسلسل "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد صلاح حسنى خلال استضافته مع صناع مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، ببرنامج "الحياة" للإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، : "فى البداية أنا كنت حاسس براحة نفسية فى الشغل، واجتمعنا أكثر من مرة أنا والمخرج حسين المنباوى والفنان ياسر جلال لتحديد شكل الشخصية إلى أن وصلنا إلى شكل "عزمى" الذى ظهر به ضمن أحداث المسلسل.

وأضاف حسنى قائلا : "الفضل يرجع فى نجاح الدور إلى المخرج حسين المنباوى، لأنه بيسمع لكل ممثل وبيسمح لأى فنان إضافة ما يراه فى شكل الشخصية طالما يرى أنه مناسب ويضيف للدور.

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وأشار حسنى إلى أن هذا العمل الدرامى أضاف له خبرة، أما بالنسبة لصوت الشخصية أشار إلى أنه يركز فى كراكتر الدور الذى يجسده ويتقمصه جيدا، وأثناء بدء التصوير مع الكاراكتر والملابس والديكور ظهر هذا الصوت ومعه لزمة "الله".

يذكر أن مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.