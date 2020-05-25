شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى لـ يسرا :دعيت ربنا أشتغل معاكى..والثانية ترد: مفيش فى حلاوة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة عبير صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي علي القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، عند إستضافته للنجمة الكبيرة يسرا : "دعوت الله كثيرا أن أقدم عملا أرفع به رأسي ورجوته أن يكون هذا العمل مع الفنانة يسرا ، فكم تمنيت العمل معها وكنت أتردد كثيرا في مصارحتها بذلك ولكن كنت أحاول أن يصلها تلك المعلومة من خلال صديقاتها المقربين، لترد الفنانة الكبيرة يسرا على عبير صبرى : "مفيش فى حلاوة قلبك يابيرو".

وأضافت عبير قائلة : يسرا نجمة كبيرة وعندما تعمل معاها لابد أن تكون علي قدر كبير من المسئولية وتبذل قصاري جهدك ، فهي بمثابة قائد ونحن جنود ، فكنت كل يوم أثناء التصوير أشعر بتوتر شديد بسبب المسئولية، فيسرا ممثلة فريدة من نوعها فهي الوحيدة التي تهتم بمساحة باقي الممثلين، فالكثير من النجوم تتحكم في حجم أدوار الأخرين وكذلك المونتاج ولكنها ذكية وتعرف ان نجاح الجميع هو نجاح لعملها .

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وأسترسلت طلبت من يسرا أثناء التصوير تزويد مشاهدي معها وأن تتوسط بيني وبين المخرج كي يقوم بذلك فلم أشبع من المشاهد أمامها لأنها كانت قليلة، وبالفعل طلبت منه ذلك وأمتثل لطلبها .

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" عُرض طوال شهر رمضان الماضى على قناة الحياة، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.