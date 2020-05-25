شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل Elite يعلنون عن بدء استعدادهم للموسم الرابع بـ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما الشبابى الأسبانى Elite، من خلال فيديو لأبطال العمل، وهم يعلنون الأمر، وصرح بعض من أبطال العمل فى الفيديو أنهم استلموا سكريبت الموسم الجديد، واكدوا أنه على المشاهدين الاستعداد لأن الموسم الجديد سكون غير متوقع، ويتمنون لو يمكنهم رؤية وجوه المتابعين أثناء مشاهدة العمل الجديد، كما أكد أبطال العمل أنهم متحمسين لرؤية "عمر" بـ زى المدرسة، بعد أن تم قبوله مع نهاية أحدث الموسم الثالث.

العمل تتراوح مدة حلقاته إلى الساعة، واستطاع العاملين عليه أن يتمكنوا من أن يبقى المتابعين دائما على انتظار الحلقات، دون شعورهم بالملل، العمل يسير بـ شكل متميز بين باقى أعمال نيتفلكس، ويقوم بـ انتظاره العديد من متابعى الشبكة من حول العالم.

وكانت قد انتشرت التقارير الفترة الماضية، عن بدء العمل على كلا الجزئين الرابع والخامس، معلن حيث يطرحان متتاليان، فى ربيع وخريف العام المقبل 2021، مع عدم الكشف عن أى من حطوط المواسم الجديدة، بالإضافة إلى عدم الكشف عن وجوج إضافات جديدة لـ طاقم الممثلين.

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يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

وشاهد الموسم الأول من Élite وفقًا لـموقعVariety، أكثر من 20 مليون مشاهد خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.