شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر : كنت خايفة من دور جميلة فى "الفتوة" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت النجمة الشابة مى عمر أنها كانت مرعوبة من تقديم دور "جميلة " التى جسدته فى مسلسل " الفتوة "، بسبب أنها تقوم بتجسيد شخصية أحداثها تدور فى حقبة زمنية بعيدة من 1850 ، ولا تعرف من أين تستجمع معلومات عنها.

وأضافت مى خلال استضافتها مع أسرة مسلسل "الفتوة"، ببرنامج "الحياة اليوم"، للإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن الشخصية التى ستجسدها إذا كانت لدكتورة أو مهندسة أو صحفية، كانت ستستعين بمثيلاتها حاليا وتتدرب على الشخصية التى ستلعبها فى الدراما.

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وصرح النجم ياسر جلال بأن الفنانة نجلاء بدر هى أنسب فنانة لدور جميلة فى مسلسل "الفتوة"، وأنها بالفعل قامت به على أروع مما كان يتخيل، مؤكدا أن السبب الرئيسى لاختيارها لهذا الدور أن الدور كان مركب وغريب وصعب، وكان يتطلب ممثلة مختلفة تمتلك مقومات معينة ونجلاء وصلت لمنطقة تمثيلية هامة وأصبحت ناضجة وتمتلك خبرة.

وأضاف جلال أن اختيارها جاء من المخرج وجهة الإنتاج أيضا، ومن كواليس الاتفاق معها قال جلال، إنه تحدث معها هو والمخرج حسين المنباوى، وتم مقابلتها فى منزلها وحينما قرأت جزء من ورق المسلسل أعجبت بالفكرة.

وأكد النجم ياسر جلال أنه من الأسباب التى جعلت فريق العمل يختار الفنانة مى عمر لتجسيد دور "ليل"، فى مسلسل " الفتوة"، حيث قال:الشخصية كانت تتطلب فنانة جميلة بها أنوثة ولها شخصية قوية ولها تأثير وهذا كان متوفر فى مى، بالإضافة إلى أننى كنت معجب بأعمالها التى قدمتها من قبل وكنت أشعر أن عملها مع زوجها المخرج محمد سامى يجعلها دائما مظلومة على الرغم من أنها تفوقت على نفسها فى أعمال بعيدة عن إخراج زوجها مثل مسلسل "ريح المدام".