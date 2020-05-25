شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال : مى عمر ونجلاء بدر أنسب ممثلتان لـ جميلة وليل فى "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح النجم ياسر جلال بأن الفنانة نجلاء بدر هى أنسب فنانة لدور جميلة فى مسلسل "الفتوة"، وأنها بالفعل قامت به على أروع مما كان يتخيل، مؤكدا أن السبب الرئيسى لاختيارها لهذا الدور أن الدور كان مركب وغريب وصعب، وكان يتطلب ممثلة مختلفة تمتلك مقومات معينة ونجلاء وصلت لمنطقة تمثيلية هامة وأصبحت ناضجة وتمتلك خبرة.

وأضاف جلال خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، للإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن اختيارها جاء من المخرج وجهة الإنتاج أيضا، ومن كواليس الاتفاق معها قال جلال، إنه تحدث معها هو والمخرج حسين المنباوى، وتم مقابلتها فى منزلها وحينما قرأت جزء من ورق المسلسل أعجبت بالفكرة.

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وأكد النجم ياسر جلال أنه من الأسباب التى جعلت فريق العمل يختار الفنانة مى عمر لتجسيد دور "ليل"، فى مسلسل " الفتوة"، حيث قال:الشخصية كانت تتطلب فنانة جميلة بها أنوثة ولها شخصية قوية ولها تأثير وهذا كان متوفر فى مى، بالإضافة إلى أننى كنت معجب بأعمالها التى قدمتها من قبل وكنت أشعر أن عملها مع زوجها المخرج محمد سامى يجعلها دائما مظلومة على الرغم من أنها تفوقت على نفسها فى أعمال بعيدة عن إخراج زوجها مثل مسلسل "ريح المدام".

يذكر أن مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.