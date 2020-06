شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثالث لـ What We Do in the Shadows قبل نهاية عرض الموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة FX عن تجديد مسلسل What We Do in the Shadows، للموسم الثالث، وذلك بعد النجاح الذى حققه الموسم الثانى الذى لايزال يعرض، حيث بدء عرضه فى 6 مايو الجارى، على أن ينتهى فى 10 يونيو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من What We Do in the Shadows إلى 0.19، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 462 ألف مشاهد في تصنيف Live + في نفس اليوم، ومقارنة بالموسم الأول، ارتفعت بنسبة 1٪ فقط في نسبة المشاهدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

مسلسل What We Do in the Shadows، من بطولة مات بيري، كيفان نوفاك، ناتاسيا ديميتريو، هارفي جويلين، ومارك بروكش، وغيرهم، تدور أحداثه حول ثلاثة مصاصي دماء يعيشون معًا على مدار المائة عام الماضية، وبالتالى فإنهم يواجهون العديد من المواقف المضحكة والمسلبة، التى يضاف إليها بعض من الإثارة والرعب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

كما أعلنت شبكة FX عن بدء العمل على مسلسل مشتق لـ رواية ستيفن كينج Carrie، لكن لم يتم الاتفاق على مخرج العمل أو أي من أبطاله أو مؤلف المسلسل إلى الآن، ولكن تم التأكيد على العمل على الرواية، يأتي مشروع شبكة FX بعد ستة أعوام من طرح الفيلم الثانى من نفس الرواية، والذى حمل نفس الاسم Carrie، ولعبت دور البطولة كلو جريس موريتز، الشخصية الرئيسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ولعبت بولدارك جابرييلا وايلد في دور سو سنيل، وكتب المؤلف روبرتو أجيري ساكاسا سيناريو العمل، وأخرجه كيمبرلي بيرس، أما عن النسخة الأولى من الرواية، كان فيلم سينمائى، من إخراج برايان دي بالما، وسيناريو لورنس دي كوهين، قام ببطولته سيسي سبيسك في دور كاري وايت وضم أيضًا بايبر لوري، وإيمي إيرفينج، ونانسي ألين، وويليام كات، وبي جيه سولس، وبيتي باكلي، وجون ترافولتا في دعم الأدوار، وطرح عام 1999، كما تم إنتاج فيلم تليفزيوني يستند إلى رواية Carrie، وكذلك فيلم برودواي موسيقي قصير المدة من نفس الرواية في عام 1988.