شاهد آخر حديث لرجاء الجداوي عن فيروس كورونا قبيل إصابتها به.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعيش الوسط الفني المصري والعربي قلق كبير على النجمة المصرية رجاء الجداوي بعد الإعلان عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها لمستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.

الجداوي كانت قد ظهرت في لقاء عبر الهاتف مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي منذ أيام قليلة، من داخل كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني «لعبة النسيان»، مشددة على اتخاذها كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

النجمة المصرية ردت على سؤال الحديدي حول كيفية تحصين نفسها من الفيروس قائلة: «يوجد في موقع التصوير أطباء مقيمين مع فريق العمل، كل أدوات التطهير والتعقيم متوافرة، كما أقولم بغسل أيدي بين كل مشهد ومشهد، وحريصة على استخدام الكحول»، وأضافت: «يتم قياس درجة حرارة فريق العمل كل فترة قصيرة، ولو ظهرت كحة بسيطة على أي من فريق المسلسل، يتم منحه أجازة على الفور».

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رجاء بررت حرصها على تصوير مسلسلها الرمضاني بالرغم من انتشاء وباء كورونا والتحذير منه بقولها: «أريد أن أقول أننا مجبرين على العمل ولكن بحب شديد جداً، هناك منتج وأموال تم ضخها، ولا يمكن تعويض هذه الخسائر».

مصدر طبي من داخل المستشفى أفاد أن الجداوي حالتها الصحية مستقرة، حيث تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثاني بالمستشفى، وهى غرفة عادية، لافتاً إلى أن حالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس حتى الآن.

أميرة ابنة النجمة المصرية الوحيدة شددت في تصريحات صحفية على أن الجداوي لديها ثقة كبيرة في الله، ومتماسكة، وعلى يقين بأن الله سينصرها على هذا الفيروس اللعين، وأضافت باكية: «أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها»، وحر رصت أميرة على توجيه الشكر لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد على سرعة الاهتمام بحالة والدتها، وسرعة الاستجابة في ارسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها لنقلها لمستشفى العزل، وقالت: «وزيرة فى قمة الإحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا».

من ناحية أخرى، شاركت رجاء الجداوي في المارثون الرمضاني بمسلسل «لعبة النسيان» أمام دينا الشربيني، أحمد داود، محمد صفوت، محمود قابيل، وغيرهم.