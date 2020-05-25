تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي فجر السبت 24 مايو، بسيارة اسعاف مجهزة، وذلك بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الجداوي وصلت درجة حرارتها غلى 37 درجة اي انخفضت درجتين ونصف بعد وصولها للممستشفى، حيث كانت تعاني النجمة المصرية من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وصلت إلى 39.5، وكانت أولى مؤشرات إصابتها بالفيروس.

مصدر طبي من داخل المستشفى أفاد أن الجداوي حالتها الصحية مستقرة، حيث تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثاني بالمستشفى، وهى غرفة عادية، لافتاً إلى أن حالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس حتى الآن.

Advertisements

أميرة ابنة النجمة المصرية الوحيدة شددت في تصريحات صحفية على أن الجداوي لديها ثقة كبيرة في الله، ومتماسكة، وعلى يقين بأن الله سينصرها على هذا الفيروس اللعين، وأضافت باكية: «أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها»، وحر رصت أميرة على توجيه الشكر لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد على سرعة الاهتمام بحالة والدتها، وسرعة الاستجابة في ارسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها لنقلها لمستشفى العزل، وقالت: «وزيرة فى قمة الإحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا».

من ناحية أخرى، شاركت رجاء الجداوي في المارثون الرمضاني بمسلسل «لعبة النسيان» أمام دينا الشربيني، أحمد داود، محمد صفوت، محمود قابيل، وغيرهم.