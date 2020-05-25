شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى بعد مشاركته فى "الاختيار" و"نحب تانى ليه": أحب مدرسة الشر الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان إيهاب فهمي خلال السباق الرمضاني لهذا العام في مسلسلي" ونحب تاني ليه " للنجمة ياسمين عبد العزيز، حيث جسد دور إيهاب السويفي ، و"الاختيار"، للنجم أمير كرارة، حيث جسد ضمن أحداثه دور "أبو مصعب".

الفنان إيهاب فهمى قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، : مسلسل و"نحب تاني ليه"، لم يكن التعاون الأول بيني وبين المؤلف عمرو محمود يس، فقد تعاونا من قبل في إحدي حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والتي لاقت نجاحا كبيرا، وشخصية إيهاب السويفي التى قدمتها فى"ونحب تاني ليه"، وهو شخص شرير، يحب نفسه جدا ويريد تلميعها طيلة الوقت ، ولديه هدف معين يسعي للوصول إليه بأى طريقة، وقد بذلنا مجهود كبير في هذا المسلسل واستحملنا ظروف ليست هينة لذلك أكرمنا الله بنجاحه وأصبح واحد من أهم أعمال رمضان.

أما عن شخصية التكفيرى "أبو مصعب"، قال أنا أري أن التكفريين هم أقذر من القذارة ، وعيشتهم علي الأرض حرام فهم أهل الشر، وبسبب كرهي لهذا الفصيل جعلني أنظر لشخصية أبو مصعب نظرة مختلفة، كيف يستقطب هؤلاء عقول الناس؟، فوجدت ضرورة أن يكون شخص بشوش وهاديء وبسيط ، فأنا لم أقابل تكفيرين في حياتي ولكن هناك العديد من المتطرفين الذين يعيشون حولنا.

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وأسترسل أحب مدرسة الشر الهادئ عندما أقدم شخصيات شر ، ولم أحصر نفسي في أدوار الشر فالممثل يجب أن يقدم جميع الأنواع ، ولا يقتصر علي نوع واحد فقط .