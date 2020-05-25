شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها فى إسعاد المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم تامر حسنى: أنا سعيد جدًا بأنى متواجد النهاردة من أمام الأهرامات، وفخور بوجودى فى المكان الجميل ده، وفخور إنى مصرى وعلى أرض مصر العظيمة، ويارب أكون قدرت أقدم حاجة بسيطة للناس تبسطهم فى العيد.

كما قدم نجم الجيل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهودات الضخمة فى محاولة إدخال البهجة والسعادة للمواطنين فى كل مكان، قائلا: فى جهد مبذول بشكل كبير جدًا.

وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

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كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.