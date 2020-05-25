شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: اتسرعت لما عملت "ويزو سكول" لأن معنديش خبرة لتحمل بطولة فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نجمة مسرح مصر الفنانة "ويزو" أنها تسرعت فى اتخاذ خطوة البطولة المطلقة فى فيلمها "ويزو سكول" الذى انتهت من تصويره منذ فترة ولكنه لم يتم طرحه بدور العرض حتى الآن، لافتة إلى أنها منذ انتهائها من تصوير العمل لم تعرف عنه أى شىء ولا موعد طرحه أو حتى السبب فى تأجيله.

وأوضحت ويزو لـ"الخليج 365" :"ما حدث فى هذا الفيلم أن المخرج على رجب عرض علىً المشروع كاملاً ووافقت عليه، وقلت:"أنه تجربة تقيلة جداً ولكن الواحد برضوا أما بيشتغل فى كذا حاجة بيلم خبرة أكبر، بس الحقيقة انى بعترف ان مكانش عندى خبرة كافية لتحمل بطولة عمل وما به م مشاكل وأزمات تصب كلها فى النهاية عند بطل العمل".



الفنانة ويزو

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وأشارت وزيز إلى أنها طوال الوقت كانت تفكر فى دورها وتفاصيل شخصيتها فقط ولكن عندما تكون بطلة لعمل يكون كل الضغط عليه وتصب عنده كل المشاكل والأزمات لافتة:"أنا صورته وخلصته وبعد كدا ما عرفتش ايه اللى حصل سواء فالشركة جديدة ولا تملك أى خبرة فى التوزيع، فكل الفريق بيعمل حاجة لاول مرة أنا أول بطولة والشركة أول انتاج فالظروف متاحتش وأنا اتسرعت فيه.

وشاركت ويزو في دراما رمضان هذا العام بمسلسل "رجالة البيت" الذي يتم عرضه على قنوات cbc، on، dmc حيث تقدم دور "تونا" زوجة أكرم حسنى وأخت أحمد فهمي وابنة بيومى فؤاد، والعمل يشارك في بطولته عارفة عبد الرسول ولطفى لبيب وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى.