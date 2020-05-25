شكرا لقرائتكم خبر عن عيدية تامر حسنى لجمهوره.. حفلة "نجم الجيل" الـ"لايف" تكتسح "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق حفل تامر حسنى الـ"لايف"، والتى أحياها مساء أمس الأحد، نجاحا كبيرا، فى جذب المشاهدين لقناة ON، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما تويتر، حيث تصدر اسم "تامر حسنى"، "التريند" بعد ساعات قليلة من بدء الحفل، حيث أشاد الجمهور باختيار تامر للأغنيات، وأيضا بغناءه أغنية "بحلم بيك"، للراحل عبد الحليم حافظ بإحساس مختلف، الأمر الذى جعل الجمهور يتداول الفيديو مئات المرات حتى الان.

إحدى متابعات الحفل وتدعى بسمة قالت: "حفلة تامر حسني أحلى حاجة حصلت فى اليوم"، وقالت سوزى: "طريقة عمل بشرة تامر حسنى فالبيت احبابي فالله"، وقال وجيه "تامر حسني مبدع فى الأغنية دى بصراحة".



أحد المحبين لتامر حسنى



رأى الجمهور فى الحفلة

بينما أعاد أحمد مقطع غناء تامر حسنى لأغنية "بحبم بيك"، وعلق "بحلم بيك ...يا أول حب و أخر حب"، وقالت ليان، "تامر حسني صوت تامر عبارة عن حنان وحب نازل من الجنة"

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بسمة



جانب من الحفل

وكانت إحدى معجبات النجم تامر حسنى أرسلت له طلبا أثناء لقائه الإعلامية شيرين حمدى على هامش حفله بمسرح الصوت الضوء، أن يتدخل فى حل الخلاف بينها وبين زوجها الذى يدعى "أبو علاء"، قائلة: "من وقت الحظر وزوجى اتخانق معى ومشى وسابلنا البيت وأنا عارفة إنى غلطانة ونفسى أصالحه وهو اسمه أبو علاء، وأكيد بيشوفك دلوقتى لأنه من عشاقك، وياريت تهدى له أغنية وتقولى إن دى منى".

وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.