شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: "أحمد حلمى صاحب ولادى وبيكلمهم أكتر منى.. بس أنا بحبه جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم تامر حسنى، نصيحة للشباب لحسهم على الاجتهاد قائلا، "لو احتجت ايد تدفيك ابقى امسك ايدك التانية"، موضحا، فعلا كل واحد لازم يعتمد على نفسه وميبقاش تحت رحمة حد وينجح ويكبر ويكون قد حلمه ويحقق هدفه.

وبسؤاله عن إعلان لشخص غيره ولكن بيحبه، قال، بحب إعلان أحمد حلمى أوى اللى هو "عادى عادى" وعجبنى، وبعدين أنا بحب أحمد حلمى جدا وبحترم أعماله، وكمان هو وولادى أصحاب وبيكلمهم ويطمن عليهم أكتر ما بيكلمنى.

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وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.