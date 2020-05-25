شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى لوفاء عامر فى عيد ميلادها: "هى الحضن الحنون والأمان بالنسبة ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ريم البارودى، وفاء عامر بعيد ميلادها، والذى احتفلت به الأحد، حيث نشرت ريم البارودى، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة وفاء عامر، وعلقت عليها: "هى الأخت الطيبة الكبيرة الكريمة العطوفة الحنونة الصديقة صدوقة القول والفعل هي المحبة والخير هي كنفسى تخاف على.. هى جعلت منى إنسانة حامدة شاكرة منتبهة لنعمة الله رب العالمين، هى الحضن الحنون والأمان بالنسبة ليا في هذا الزمان، أحبك كما أنك لو من دمي عيد ميلاد الغالية".

أما وفاء عامر فقد نشرت صورة تجمعها بشقيقتها آيتن وابنها عمر، وعلقت على الصورة قائلة: "أحلى حاجة في حياتي ربنا يخليكم ليا".

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ايتن عامر ووفاء عامر وابنها

وكانت الفنانة آيتن عامر، قد نشرت منذ قليل، فيديو أثناء احتفال الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها وأمامها "تورتة" عيد الميلاد، وعلقت: "كل سنة وانتى طيبة يا أغلى وأطيب وأجدع وألذ فوفا.. عيد ميلاد الكبيرة"، كما ردت فى التعليقات إيمى سالم، والتى قالت: "كل سنة وانت أطيب وأجدع الناس يا أحلى فوفا".



ريم البارودى على انستجرام

آخر أعمال ريم البارودى كان مسلسل "جمع سالم"، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى ومحمد الدسوقى وأحمد سلطان، وتدور الأحداث حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.

قبلها قدمت ريم البارودى، مسلسل "قيد عائلى"، والذى نالت عن دورها فيه العديد من الإشادات، منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام"، الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة فى الجزائر، وشارك فى بطولة العمل العديد من النجوم، منهم: عزت العلايلى، صبرى فواز، منة فضالى، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء عرضه على شاشة قناة dmc.