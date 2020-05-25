شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى أقوى حفلات عيد الفطر من أمام الأهرامات ويقدم 20 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق نجم الجيل تامر حسنى، خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح الصوت والضوء في أهرامات الجيزة، حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاح كبير جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.

وواصل تقديم فقرته الأغنية بالعديد من أغنياته المتميزة الذى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى تلبية العديد من طلبات جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها، "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمي فهمى نظمى"، يانا يا مفيش"، "نور عينى"، "بطلة العالم في النكد"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين" وأختتم حفله بأغنية "اللحظة الحلوة".

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كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.