شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى أقوى حفلات عيد الفطر من أمام الأهرامات ويقدم 20 أغنية والان مع تفاصيل الخبر
وواصل تقديم فقرته الأغنية بالعديد من أغنياته المتميزة الذى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى تلبية العديد من طلبات جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها، "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمي فهمى نظمى"، يانا يا مفيش"، "نور عينى"، "بطلة العالم في النكد"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين" وأختتم حفله بأغنية "اللحظة الحلوة".
كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.
يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.
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