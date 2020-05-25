شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أحببت مسلسل الاختيار.. والعمل يعلى من قيمة الوطن والتضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا خلال برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى، أنها احبت مسلسل الإختيار وتابعته، وأن العمل يعلى من قيمة الوطن والتضحية، مؤكدة أن الوطن هو الأم الحقيقة وأن الوطن لا يعوض ومن يخون وطنه لا يستطيع العودة له أبدا، ودعت يسرا فى نهاية حلقتها مع برنامج التاسعة أن يزيح الله غمة الوباء وتظل مصر بخير وسلام.

وشاركت عبير صبرى فى البرنامج من خلال مداخلة إنها كانت تدعى الله أن تشتغل مع يسرا وإنها تحمد ربنا على الدور، مؤكدة أن العمل مع يسرا مسئولية وهى ملكة الدراما، وأنها حاولت أن تقوم بما عليها، مشيرة إلى أن الدور صعب وبه تحولات كثيرة وكل يوم كنت أشعر بتوتر كثيرا، وأوضحت أن يسرا ذكية وطيبة وسمحت بأن الأدوار من حولها مفرودة وكل الممثلين من حولها لهم مساحة.

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مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.