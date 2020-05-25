شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: “مفيش حد متخانش” وتعرضت لطعنات من داخل الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا، خلال لقائها برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى، إنه لا يوجد أحد لم يتعرض للخيانة، وإن الخيانة من المقربين هى الأصعب، وأشارت إلى أنها متسامحة ولا تحمل الضغينة حتى لأعدائها ومن طعنوها فى ظهرها، وأوضحت يسرا أن الخيانة والطعنات التى قد تكون تلقتها من قبل من الممكن أن تجعلها ترقد فى المنزل لكنها لا تبوح ولا تظهر تأثير ذلك عليها، مشيرة إلى أنها تعرضت لطعنات من داخل الوسط الفنى لكنها لا تحب أن تذكرها. وأشار الإبراشى إلى أنه عاصر العديد من الطعنات التى تلقتها يسرا من داخل الوسط الفنى، وأنه فقط يحاول مشاكستها.

مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.