شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: بحقن بوتكس زى كل الستات وكان نفسى أبقى أم بس راضية بقضاء ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا، خلال لقائها برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى، إنها كانت لفترة من حياتها تتمنى أن تكون أمّا وحاولت كثيرا ولكن الله لم يرد تحقيق ذلك، مؤكدة أنها راضية بقضاء الله وقدرته، وأنها تعلم أن الله لم يرد لها أن تكون أمّا لأنها لم تكن لتتحمل أبدا أن يحدث شىء سيئ لأولادها، وأوضحت يسرا أنها مؤمنة بعمليات التجميل لكنها لا تسعى لعمل شىء ضد جمالها، موضحة أنها تخضع لحقن البوتكس مرة فى السنة وهو أمر كل الستات أصبحت تقوم بفعله.

وأشارت يسرا إلى أن مسلسل خيانة عهد قصته ليس صعبة، وأن صفحات الحوادث تضم قصصا أكثر صعوبة، وأوضحت يسرا خلال لقائها عن سبب ربط يدها اليسرى، حيث أوضحت أن لديها وتر مسدود فى اليد.

مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.