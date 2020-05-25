شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة:تحديت نفسى فى دور فرح بـ "خيانة عهد" وحسيت بالنجاح لما الناس صدقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة حلا يشحة، عيشت لحظات رعب في أول 3 أيام من عرض مسلسل "خيانة عهد"، وكنت حاسة إنى مش هانج، وبعدين المسلسل أخذ طريقه للنجاح بشكل تدريجى حتى ظهر النجاح بشكل كامل في الحلقة 14، واليوم ده كان بالنسبالى نجاح كبير، وتلقيت الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية، واستغربوا انى عملت الدور ده، وكلهم قالولى رغم كرهنا ليكى في الدور بس شابوه، وفعلا لما الانسان بيجتهد ويصبر بيحصد نتيجة تعبه في النهاية.

وأوضحت خلال حوارها مع "الخليج 365، رغم أن "فرح" شخصية انتقامية وشريرة ولكن فيها جانب طيب وهو تبنيها لطفلة، وده كان مقصود من خلال المسلسل ان الشر اللى فيها بيطلع في حاجات معينة بس، ولكن هي بتعوض الحرمان اللى اتحرمت منه وهى صغيرة في الطفلة التي تبنتها في الملجأ.

وأضافت، أن "خيانة عهد" كان له العديد من الرسائل الهامة، أولها إن الشر موجود زى ما الخير موجود وأن الانسان بطبعه ضعيف وأحيانا بيضعف لرغباته أو شهواته للمصالح المادية، ولكن كل ده في الآخر مش بيدوم، وإن الخير دايما اللى بينتصر في النهاية مهما كان الشر موجود.

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وشاركت النجمة حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد" وحققت نجاح كبير من خلال دورها، والعمل من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشاركت حلا شيحة في شهر رمضان الماضى ، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.