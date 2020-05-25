شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: فقدت 14 كيلو فى فترة الحظر وهذه نصيحتى للمقبلين على الرجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم تامر حسنى: "تعاملت مع حظر التجوال كأنه شهر رمضان، وطورت حاجات كتير وصلحت حاجات لأنى باخد الشىء الإيجابى من أي موقف سلبى، وجلست مع زوجتى وولادى بشكل أكتر، لأنى بحب أستغل كمان الوقت في شيء مفيد".

وتابع حسنى، خلال لقائه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON: "أنا كنت عكس الناس وخسيت 14 كيلو في حظر التجوال، وأنا مشيت على نظام غذائى سليم وحافظت على كميات الأكل، ولازم كل واحد يعرف إن في أصناف تتخن شخص وشخص تانى لا، فلازم يكون على علم بده، وعشان أدى نصيحة بجد أهم حاجة شرب الماء بشكل كبير، لإنه مفيد للإنسان ومفيد للرجيم كمان".

وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

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كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.