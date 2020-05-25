شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تكشف كواليس نجاتها من الإصابة بجلطة فى الأحبال الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا، خلال برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى، إن الزعيم عادل إمام أنقذ حياتها أكثر من مرة، عندما رشح لها طبيبا فى فرنسا لمعالجتها أثناء تصوير فيلم رسالة إلى الوالى، حيث أصيبت بفقدان الصوت ونصحها بالسفر له، وعندما سافرت اكتشفت أن لديها جلطة فى الأحبال الصوتية وخضعت للعلاج هناك لمدة 3 شهور، وأنهى الزعيم عادل إمام الفيلم بالكامل وانتظرها حتى تعود وتستكمل مشاهدها، وظن الناس أنها كانت تقوم بعملية تجميل لأن وجهها كانت دائريا بسبب الكورتيزون، وأشارت إلى أنها فقدت 12 كيلو من وزنها.

وأضافت يسرا أن الزعيم رشح لها طبيبا فى فرنسا أيضا وأنقذها من فيروس كان سيصل للمخ، وأشارت إلى أنها تعرضت للإجهاض وهى فى الشهر الخامس، مؤكدة أنها حمولة جدا فى المرض، وأنها لا تفصح عن حالتها الصحية دوما لأن الجمهور يريد البهجة والفرح.

مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.