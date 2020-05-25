شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: 2020 سنة صعبة إنتاجيا والجيران بلغوا عنا الشرطة خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج جمال العدل، خلال مداخلة ببرنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى بحضور النجمة يسرا، إن 2020 سنة إنتاجيا صعبة جدا بسبب فيروس كورونا، موجها التحية لكل المنتجين والممثلين ممن قدموا أعمالا فى هذا العام، مؤكدا أنه كان هناك طبيب متواجد فى اللوكيشن وكنا نأخذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، وأشار العدل إلى أنه كان يصور المسلسل فى إحدى الشقق والجيران طلبوا الشرطة ليخرجنا خوفا من فيروس كورونا، وأشار جمال العدل إلى أنه تم إلغاء عدد من مواقع التصوير والسفر للخارج وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقالت يسرا خلال اللقاء تعليقا على تحول ابنة هشام سليم إلى شاب، إن الأمر كان محنة للطرفين سواء الأب أو الابن، معتبرة موقف هشام من أرقى المواقف وأنه قرار شجاع لأن الأمر ليس بيده.

مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.