شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: مش بعرف “أتف ولا أضرب” وعيدنا مشهد صفع حلا شيحة 6 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا، خلال برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى: "مبعرفش أتف ولا أضرب، وسامح عبد العزيز طلب منى أن أقوم بفعل الاثنين فى مشهد صفعى لحلا شيحة فى النيابة عندما واجهتها بحقيقتها"، وأوضحت يسرا أن المشهد تمت إعادته 6 مرات ليظهر بهذا الشكل ولم تعترض حلا شيحة على الإعادة رغم الضرب، وأشارت يسرا إلى أن هذا المشهد كان هناك حوار لحلا شيحة ولكن تم حذفه خوفا من أن يشعر المشاهد بأن لديها حالة نفسية.

وفى مداخلة هاتفية قالت عبير صبرى إنها كانت تدعى الله أن تشتغل مع يسرا وإنها تحمد ربنا على الدور، مؤكدة أن العمل مع يسرا مسئولية وهى ملكة الدراما، وأنها حاولت أن تقوم بما عليها، مشيرة إلى أن الدور صعب وبه تحولات كثيرة وكل يوم كنت أشعر بتوتر كثيرا، وأوضحت أن يسرا ذكية وطيبة وسمحت بأن الأدوار من حولها مفرودة وكل الممثلين من حولها لهم مساحة.

مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.