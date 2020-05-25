شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: بعدما قدمت دورى فى "البرنس" الناس شبهونى بـ نجيب الريحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد، خلال لقائه برنامج "مساء Dmc " على قناة Dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامي رضوان، إنه عندما عرض عليه دور عبد المحسن طلب منه المخرج أن يقدمه بشكل لايت كوميدى وفى نفس الوقت به جدية، ولكن بميزان حساس، معلقا: "من كتر تصديقي للشخصية لبستني، وشبهني الناس بالضاحك الباكي الفنان نجيب الريحانى، ومسلسل البرنس هو سلاح ذو حدين، فبالرغم من نجاحاتنا العظيمة فيه إلا أنه أجبرنا على تقديم نفس المستوى فيما وإلا من الأفضل أن نغير نشاطاتنا.

قال الفنان أحمد زاهر، خلال لقائه برنامج "مساء Dmc " على قناة Dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن شخصية فتحى التى قدمها فى مسلسل "البرنس" هى أشر شخصية تم تقديمها فى تاريخ الدراما المصرية، وعندما عرض عليه الدور قام بدراسته جيدا بعدما أدرك صعوبته، وبدأ يتناقش فيه مع المخرج محمد سامى فى كل تفصيلة معلقا: "ساعدنا محمد سامى كثيرا فمن وجهة نظرى هو عبقرى فن، فهو لا يمكن أن يكون بنى آدم عادى هو عفريت فى الفن".

وأضاف زاهر: "سعدت بردود الفعل تجاه المسلسل، فكل شخصية فيها كانت تريند ليس فى مصر فقط بل فى الوطن العربى بأكمله"، وعن محمد رمضان قال: "يعتبر رمضان من أذكى النجوم، وهذا الذكاء لم يجعله يفكر فى نفسه فقط بل فرد مساحات للجميع وهذا سر نجاح مسلسل البرنس، وأتمنى أن يدرك النجوم ذلك أن فكرة النجم الأوحد لم تعد مهمة".

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وأكد الفنان أحمد داش، خلال اللقاء: "ذهبت لمصحة أثناء تحضيرى للدور وقابلت مدمنين فى رحلة العلاج، واستفدت منهم فى الكثير من التفاصيل أهمها تفاصيل الانسحاب"، كما أكد الفنان محمد علاء أنه كان خائف من ردود الفعل تجاه دوره، وقام بدراسة الدور جيدا، فكل شيء فى الدور كان مختلفا عن الطبيعى وحتى ردود فعله تجاه المواقف، لذلك كان يحتاج لمجهود مضاعف، مضيفا: "ولكنى تفاجأت بردود الفعل التى أثبتت تعايش الجمهور مع الشخصيات والتفاصيل".

وأكدت الفنانة رحاب الجمل التى جسدت دور عبير، أن المخرج محمد سامى بذل مجهودا كبيرا مع كل الفريق وكان يجاوبهم على جميع الأسئلة حتى التى لم يسألوها، وشخصية عبير شخصية صعبة وجديدة فهى الأخت الكبيرة التى دائما كانت تقدم بأنها آخر حنونة وطيبة وتحتوى إخوتها، ولكنها كانت فى البرنس عكس ذلك تماما، وبدأت فى إدراكى لردود الفعل بعد الحلقة العاشرة عندما بدأ يصلنى بعد المكالمات معلقة على الدور من الجمهور، كما كان يصل لابنى الذى معجب ومؤمن بمحمد سامى جدا وقال لى: "الصغير سنا كبير فنا".

وأوضح الفنان أحمد فهيم والذى جسد دور رأفت أنه كان هناك كمياء بينه وبين المخرج، حيث كان يفهمه من عينه، وعن كونه ابن أخت الفنان الراحل خالد صالح قال: "يسعدنى التعليقات التى تشبهنى بخالى خالد صالح والذى قد نصحنى بالكثير من النصائح، أهمها ألا أقدم على أى خطوة لم أكن على استعداد اها ولا بد أن أتعلم فى البداية قبل أن أمثل".