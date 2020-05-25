شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتدخل فى صلح زوجين على الهواء: أنا تدخلت يا أبو علاء متصغرنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إحدى معجبات النجم تامر حسنى طلبا منه أثناء لقائه الإعلامية شيرين حمدى على هامش حفله بمسرح الصوت الضوء، أن يتدخل فى حل الخلاف بينها وبين زوجها الذى يدعى "أبو علاء"، قائلة: "من وقت الحظر وزوجى اتخانق معى ومشى وسابلنا البيت وأنا عارفة إنى غلطانة ونفسى أصالحه وهو اسمه أبو علاء، وأكيد بيشوفك دلوقتى لأنه من عشاقك، وياريت تهدى له أغنية وتقولى إن دى منى".

وبالفعل لبى النجم تامر حسنى طلبها، وقال: "يا أبو علاء يا عسل خلاص المسامح كريم وهى عارفة إنها غلطانة وأنت لازم تسامحها لأنها بتصالحك قدام كل الناس، ولازم ترجع يا أبو علاء أنا تدخلت خلاص متصغرنيش"، وأهدى له أغنية "ارجعلى".

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وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.