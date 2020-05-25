شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: جومانة مراد كانت بديعة فى "خيانة عهد" وضربت خالد أنور بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا خلال لقاءها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي علي شاشة القناة الأولي، إن عودة جومانة مراد كانت عودة مهمة بمسلسل "خيانة عهد"، وأنها تتعايش بشكل كبير مع مشاهدها وتنفذها بإحساس وقامت بربطها بجد في مشهد وضع السكين علي رقبتها، وأن أخر مشهد لجومانا بالمسلسل كان بديع ، وأشارت جومانا مراد في مداخلة هاتفية إلى أن كواليس مسلسل "خيانة عهد"، من أجمل الكواليس.

وأضافت يسرا أنها كانت تضرب الممثل خالد أنور في المسلسل بجد، والذى جسد دور ابنها، وأنها تفاجئت بأداء خالد في المسلسل وآن له جمهور كبير من الفتيات والسيدات.

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مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.