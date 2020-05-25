محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: وجهت الفنانة شريهان رسالة إلى الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على تويتر، بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا. وكتبت شريهان: "كوني بخير أرجوكي يا أنيقة الفن المصري.. قومي لنا جميعاً بالسلامة يا أم أميرة صغيرتي وحبيبتي وابنة قلبي، كوني بخير يا جدة روضة الجميلة.. إنهضي يا أمي بمنتهى الخير والصحة والحب كعادتك.. انهضي حبيبتي كعادتك بمنتهى الإيمان والإرادة والصمود والقوة والعزيمة والفن الراقي.. يااارب". واثبتت الفحوصات إصابة الفنانة الكبيرة بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريهان توجه رسالة لرجاء الجداوي: "انهضي يا أنيقة الفن المصري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.