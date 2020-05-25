فيديو| وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها الـ51

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو من احتفالها في بيتها بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة وفاء عامر. وظهرت وفاء، خلال الفيديو المنشور عبر إنستجرام، وهي جالسة أمام تورتة عيد ميلادها، وقالت آيتن في الفيديو: "عيد ميلاد سعيد فوفو". وعلقت آيتن على الفيديو: "كل سنة وإنتى طيبة، يا أغلى وأطيب وأجدع وألذ فوففا". وغابت الفنانة وفاء عامر، التي تحتقل بعيد ميلادها الـ51، في 25 مايو من كل عام، عن الموسم الدرامي الرمضاني، فيما شاركت آيتن في مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري.

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