بوسي شلبي تكشف الوضع الصحي لـ"رجاء الجداوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
طمأنت الإعلامية بوسي شلبي جمهور ومحبي الفنانة رجاء الجداوي، عن حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت شلبي، عبر حسابها على "إنستجرام": "أحب أطمن جمهور رجاء الجداوي لسه مكالمها، وبطمنكم عليها هي أحسن، وبتشكركم كلكم وإن شاء الله تقوم بالسلامه دعواتكم".
واثبتت الفحوصات إصابة الفنانة الكبيرة بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.
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