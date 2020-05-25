محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب حميدة: "عيد سعيد عليكِ يا أمي وعلى كل الأمهات وعلي كل الناس".

وشارك حميدة مؤخرا في مسلسل لما كنا صغيرين، بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي، وإخراج محمد علي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع والدته.. حميدة يهنئ جمهوره بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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