فيديو| رمضان عن "البرنس": "أرادنا تقديم المسلسل الأفضل في مسيرتنا.. والنهاية غير متوقعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

قال الفنان محمد رمضان إن مسلسل البرنس كان مباراة عظيمة بين الفنانين، وفريق عمل من المواهب، مضيفا: "محمد سامي كان حريصا أن يكون لكل ممثل مساحة يبين جزء من موهبته".

وأضاف رمضان، خلال مداخلة مع برنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "الحمد لله ربنا وفقنا في اختيار فريق عمل جيد فنيا وإنسانيا".

وأشار إلى أن كواليس العمل كانت عائلية، لافتا إلى أن هدفهم كان مسلسل يعيش ويسعد الجمهور العربي، ويكون الأفضل في مسيرتهم، وليس الأفضل في الموسم فقط.

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وتابع: "كل الممثلين في العمل عندهم نجاحات وعندهم أعمال ناجحة، فكان لازم يكملوا".

وأشار إلى أن الجمهور تفاجئ بنهاية غير متوقعة وسعيدة، وكان سعيدا بها، مضيفا :"الفضل بعد ربنا لمحمد سامي، الذي كتب هذا السيناريو الجميل".

وأكد أن مسلسل المقبل سيكون على نفس الطريق، بمساحات كبيرة للممثلين، لأن كل الأعمال الباقية في وجدان الجمهور مثل "ليالي الحلمية"، و"المال والبنون" لا يمكنك تحديد بطلها - على حد وصفه.