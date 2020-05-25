شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا : أترعشت بجد فى مشهد المشرحة وبيومى فؤاد غير نفسه تماما فى خيانة عهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا خلال لقاءها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي علي شاشة القناة الأولي، إنها أترعشت بشكل حقيقى أثناء تصوير مشهد كشفها عن جثة نجلها بمسلسل "خيانة عهد"، وأنها استلهمت تفاصيل المشهد من خلال تفاصيل وفاة والدتها لأنها أيضا كانت رافضة لحقيقة وفاتها.

وأوضحت يسرا أن المسلسل تحول إلي تريند بعد هذا المشهد، وبعد مشهد الجنازة أيضا، مشيدة بالشيخ التهامي وصوته الذي ساعد في جعل المشهد مؤثر بشكل كبير، حيث أكدت أن التهامي شاهد المشهد وغنا مقطوعته الموسيقية دون أي توجيه ، وأشارت يسرا إلي أن دور الفنان بيومي فؤاد كان مهم جدا ومغاير لما قدمه من قبل.

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مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.