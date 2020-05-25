شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تحتفل بشقيقتها وفاء: كل سنة وانتى طيبة يا أغلى وأطيب وألذ فوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها، فى وجود شقيقتها أيتن، والتى نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو لاحتفال وفاء، وهى أمام التورتة الخاصة بعيد ميلادها، وعلقت "كل سنة وانتى طيبة يا أغلى وأطيب وأجدع وألذ فوفا.. عيد ميلاد الكبيرة"، كما ردت فى التعليقات إيمى سالم، والتى قالت: "كل سنة وانت أطيب وأجدع الناس يا أحلى فوفا".

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وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها



وفاء عامر

أيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "فرصة تانية" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدورها "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت أيتن، منذ أيام قليلة، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه فى أى وضع.

"فرصة تانية" عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.